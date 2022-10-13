Сальдо хочет эвакуировать жителей Херсона из-за "мести" ВСУ

Глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо обратился﻿ к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона. По его словам, это необходимо сделать из-за "мести" ВСУ после псевдореферендумов.

"Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим уехать" , - заявил Сальдо.

Прежде всего, говорит глава оккупационной администрации, надо вывезти семьи из самого Херсона в Россию "для отдыха и обучения". Оккупационные власти уже приступили к соответствующим мероприятия.

Сальдо напомнил о псевдореферендумах, из-за чего ВСУ якобы "мстят", и выразил надежду, что его призыв услышат, потому что "Россия своих не бросает".