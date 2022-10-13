Зеленский: РФ может ударить по украинской ГТС и потребовать запуска "Северного потока-2"

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе и потребовать от Европы запустить "Северный поток-2", сообщает Экономическая правда.

Об этом он сказал в интервью ZDF.

"Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт на своей территории. Им все равно, что взрывать. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС" , - заявил Зеленский.

"Он (Путин – ред.) скажет Европе, что нет возможности (поставлять газ – ред.), нам нужно запустить "Северный поток-2", иначе Европа останется без газа через Украину" , – предположил президент Украины.

По его словам, "сейчас нужна позиция, если Россия будет продолжать взрывать энергосистему Европы, мы "Северный поток-2" не запустим и санкций не снимем".

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков на слова Зеленского о планах России нанести удары по газотранспортной системе заявил: "У нас нет привычки стрелять себе в ногу".

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

"Если мы с европейцами придем к совместному решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" - а одна ветвь, судя по всему, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется, хотя она может Ее мощность 27,5 млрд куб.м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европу.