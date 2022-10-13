ГБР выясняет причины падения истребителя в Винницкой области

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября около 21:00 во время объявления сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению враждебных БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе Shahed-136.

"По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.

Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. К счастью, он успел катапультироваться. В настоящее время военный госпитализирован" , - говорится в сообщении.

Пострадавших среди населения нет, добавили в ГБР.