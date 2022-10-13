Ермак: Украина освободила из плена оккупантов еще 20 воинов

Украина вернула из плена еще 20 воинов. Среди освобожденных – люди, которых удерживали в тюрьме Еленовке на оккупированной территории Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что среди освбожденных украинцев есть люди, которых россияне содержали в тюрьме Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома" , — пишет глава ОПУ.

Среди освобожденных защитников – 14 воинов ВСУ, четыре бойца территориальной обороны, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

Как сообщалось, во вторник, 11 октября, состоялся обмен пленными, в результате которого вернулись домой 32 украинских защитника.