Зеленский о Путине: договариваться с неадекватными людьми сложно

Президент Украины Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина не совсем адекватным человеком и террористом по своей сути, с которым нельзя вести переговоры, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF

"Отношение поменялось и ко мне и к нам у канцлера (Олафу Шольцу – ред.), и у нас к канцлеру… Мне кажется, что канцлер в тематике войны увидел последствия того, что президент России говорит одно, а поступает совсем не так – и мы говорим не о публичных заявлениях, а о личных обещаниях Путина…

Мне кажется, канцлер увидел, что доверять президенту России нельзя и что Украина права. Мы долго стучались в окна и немецкие двери, чтобы они были для нас открыты и нас услышали: мы реально имеем дело с не совсем уже адекватными людьми и договариваться с неадекватными людьми сложно.

Они могут вам что-то пообещать и тут же поступить по-другому. Это уже террористы, которые до конца не знают, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение. Канцлер стал глубже в теме – я благодарен, это влияет сильно".

В этом интервью Зеленский также сказал, что до вторжения он несколько раз пытался поговорить с Путиным, но россияне не хотели с ним разговаривать. Они вторглись в Украину – а теперь утверждают, что хотят переговоров.

Украинский лидер готов говорить с тем, кто реально хочет мира. Сейчас Путин говорит о переговорах, а его войска выпускают 100 ракет по Украине, ее энергетическим объектам.

"Он (Путин – ред.) неадекватен, он не понимает, что наоборот он нас объединяет. Мало того, он либо не хочет никаких диалогов между нашими странами, либо не понимает, что с каждым их ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, испаряются.

Он для нашей страны сегодня – это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет говорить. О чем говорить? Как страна, которая выступает за мир, мы говорим: "Да, мы с Россией будем говорить, конечно, но с другим лицом уже… Кто-то появиться".

По мнению Зеленского, европейским лидерам тоже надо дать понять РФ, что с Путиным переговоры невозможны.

"Он (Путин) угрожает всем нам ядерным оружием… Надо четко сказать россиянам: мы не можем с ним разговаривать (..), мы не хотим иметь дело с террористами" , – сказал он.

Зеленский сказал, что россияне идут на ядерный шантаж и запугивание Европы холодом, потому что "много лет подряд им давали инициативу".

"Европа кланялась, а нельзя – надо смотреть глаза в глаза. Я не говорю, что русские должны были кланяться. Все страны должны быть равными и смотреть друг другу в глаза. Русским теперь придется только просить прощения – никто не собирается просто так забыть то, что они сделали. Должен быть перехват инициативы. Не может одна страна диктовать всему миру, как жить, греться или не греться, быть на одной газовой игле" , – сказал президент.

По мнению Зеленского, "пока человек оккупант, должна быть полная его изоляция" – нельзя проявлять слабость, потому что "он будет забирать (территории – ред.) по чуть-чуть".

Украинский лидер считает, что Европе нужно пережить одну зиму, чтобы Россия перестала "выкручивать руки".

Зеленский также сказал, что Путин может закончить войну и попытаться сохранить свою жизнь, отойдя на свою территорию, "исторически поставить паузу".

Он считает, что Путин должен бояться, что народ его "сожрет", – но пока россияне "боятся открыть глаза и увидеть правду".