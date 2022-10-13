Зеленский: у Украины есть только 10% от необходимого количества ПВО

Украина имеет только 10% систем противовоздушной обороны от того количество, которое необходимо для безопасности страны, сообщает Новое время.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ.

Зеленский отметил, что у Украины есть своя противовоздушная оборона, но ее недостаточно.

"Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет" , — сказал президент.

Президент напомнил, что Россия за последние сутки нанесла 130 ударов крылатыми ракетами, а также применила десятки дронов-камикадзе. Он поблагодарил западные страны за поставки техники и добавил, что ожидает от Франции и Италии мощных шагов.

"И здесь нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно" , — сказал Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что Франция в ближайшие недели поставит Украине радары и системы ПВО.

По данным СМИ, речь идет о системах ПВО и ПРО Crotale.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.