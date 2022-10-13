Нацполиция: в Винницкой области подорвали автомобиль полицейского

Нацполиция: в Винницкой области подорвали автомобиль полицейского
Фото: Pixabay

В четверг, 13 октября, около 07:00, в Винницкой области произошел взрыв. На автомобиль офицера полиции установили взрывчатку, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполии в Винницкой области.

Кто установил взрывчатку — пока неизвестно.

"Произошел взрыв неизвестного вещества, которое находилось в пакете на капоте его автомобиля", — говорится в сообщении.

В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу.

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11 октября войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницком районе Винницкой области параллельно с повторным ударом по Ладыжинской ТЭС.

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