Нацполиция: в Винницкой области подорвали автомобиль полицейского

В четверг, 13 октября, около 07:00, в Винницкой области произошел взрыв. На автомобиль офицера полиции установили взрывчатку, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполии в Винницкой области.

Кто установил взрывчатку — пока неизвестно.

"Произошел взрыв неизвестного вещества, которое находилось в пакете на капоте его автомобиля" , — говорится в сообщении.

В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу.

11 октября войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницком районе Винницкой области параллельно с повторным ударом по Ладыжинской ТЭС.