ОК "Юг": ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ

Украинские силы в Херсонской области уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

По данным командования, ВСУ ликвидировали две единицы буксированной гаубицы 152 калибра Мста-Б и командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе.

Также сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и батареи реактивных систем залпового огня противника в Николаевском районе.

Остальные потери врага доразведываются.

Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери оккупантов составили до 150 человек убитыми.