В материале одного из крупнейших СМИ Китая Guancha, относительно расследования дела о Керченском мосте, опубликовали саркастический комментарий украинской разведки, что деятельность российской ФСБ является чушью, а сами ведомства - фейковые, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления украинской разведки со ссылкой на материал под названием "Украина отреагировала на выводы России по делу Керченского моста - чушь".

В частности, одно из самых влиятельных СМИ Китая опубликовало комментарий представителя ГУР Андрея Юсова:

"Вся деятельность ФСБ и следственного комитета – чушь. Это фейковые ведомства, которые служат Путину. Последнее их заявление мы точно не будем комментировать. Удивительно, но в районе Керченского моста ни одной визитки не нашли".

Guancha.cn - одно из крупнейших китайских СМИ. Аудитория сайта – 73,5 млн. посетителей. Аудитория в YouTube – 36,7 млн. посетителей.

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