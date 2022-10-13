Нардеп: голосование за госбюджет-2023 переносится на начало ноября

Голосование за проект госбюджета на 2023 год переносится с третьей недели октября на начало ноября, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Формально все готово, чтобы и в октябре проголосовать. Всем мечтающим поторговалось за голоса, - забудьте, их хватает.

Задержка связана исключительно с дополнительной работой с нашими партнерами, которым потом половину этого бюджета и финансировать", – пояснил нардеп.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять за основу и в целом выводы и предложения в бюджет на 2023 год.

Народные депутаты подали 1270 поправок в проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.