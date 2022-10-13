CNBC: стоимость биткоина упала ниже 19 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала ниже 19 тыс долларов: он резко упал после отчета об инфляции в США, который показал несколько выше, чем ожидалось, рост цен, несмотря на агрессивное повышение ставок ФРС США, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что биткон с августа колеблется в пределах 19 тыс долларов, но свежие данные об инфляции могут повлиять на диапазон в сторону снижения.

Последний локальный минимум биткоин достиг в июне, когда упал ниже 17 800 долларов.

По словам главного инвестиционного директора Valkyrie Investments Стива МакКлурга, такой реакции рынка следовало ожидать, поскольку высокая инфляция в США свидетельствует о том, что ФРС продолжит запланированное повышение ставок.

"Мы твердо верим, что рынки еще не достигли дна, и что еще, вероятно, есть еще 10%-15% спада для цифровых активов и даже больше для акций" , - добавил он.

По состоянию на 18:47 по Киеву биткоин торговался по 18 927 долл.

Напомним:

Быстрый рост потребительских цен в США не показал никаких признаков снижения в сентябре, что вызвало резкую распродажу на Уолл-стрит – инвесторы опасаются, что ФРС придется стать еще более агрессивной, чтобы замедлить бешеную инфляцию.

Индекс потребительских цен без учета изменяющихся расходов на энергоносители и продукты питания вырос на 6,6% в годовом измерении в сентябре против 6,3% в августе – это самый быстрый темп роста за 4 десятилетия.

В целом показатель инфляции в сентябре составил 8,2% против 8,3% в августе.