Премьер: Эстония передаст Украине зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ее страна передаст Украине зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы, сообщает Новое время.

"Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро" , — пишет она в Twitter.

Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Она подчеркнула, что это путь к миру.

Ранее Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для армии РФ.