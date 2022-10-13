Нидерланды выделят Украине 70 млн евро на ремонт систем отопления

Нидерланды выделят Украине 70 млн евро на ремонт систем отопления
Фото: Рixabay

Нидерланды объявили о выделении 70 млн евро на ремонт систем отопления, водопроводов и домов в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер в Twitter.

"С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Сообщила Всемирному банку, что я уже предоставляю 70 миллионов евро от имени Нидерландов специально для этой зимы", - написала она.

Так, сумма будет выделена через фонд Всемирного банка, который был специально создан для прохождения Украиной зимнего сезона.

Напомним, вчера Нидерланды объявили о передаче дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро для усиления защиты неба Украины.

Ранее Нидерланды выделили Украине пакет финансовой помощи для восстановления регионов на 65 млн евро.

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