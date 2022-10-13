Politico: Конгресс США может нанести более сильный экономический удар по РФ

С самого начала кампании США и их союзники осторожно продвигались в одной ключевой сфере санкции против РФ, а именно в энергетике. Но действия Конгресса могут обеспечить вес, необходимый для обеспечения соблюдения сложных режимов глобальных санкций, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание Politico.

Как сообщает издание, в начале войны Вашингтон запретил внутренний импорт российской нефти. Однако чтобы гарантировать, что санкции не ограничат непреднамеренный поток российской нефти в другие страны, администрация президента США Джо Байдена выдала лицензию, которая освобождает продажу энергоносителей из России от многих ограничений США. Это увольнение позволило Кремлю продолжать получать миллиарды от экспорта нефти, поскольку его армия творила бесчисленные зверства в Украине. В декабре срок действия этой лицензии окончательно истечет, и США и их союзники начнут вводить ценовой потолок на экспорт нефти из России.

Учитывая, что санкции до сих пор щадили основной источник денег Кремля, удивительно, насколько они эффективны. По прогнозам МВФ, экономика России сократится на 6 процентов в этом году и еще на 3,5 процента в следующем. Если прогноз МВФ окажется верным, падение в этом году омрачит разрушительный российский финансовый кризис в 1998 году и даже превысит удар, нанесенный экономике Ирана в пике международных санкций против этой страны в 2012 году.

"Также примечательно, что Запад выдержал такое сильное давление без поддержки одного из самых грозных санкционеров в мире: Конгресса США. Конгресс сыграл важную роль в оказании поддержки военным усилиям Украины. Но он в значительной степени сдерживал санкции против России. Чтобы кампания Запада против продажи нефти Россией сработала, это должно измениться", - сообщает издание.

Самая успешная санкционная кампания в настоящее время предлагает план: усилия США по ограничению экономики Ирана накануне ядерного соглашения 2015 года. Во времена администрации Джорджа Буша-младшего США возглавили всемирную кампанию по исключению Ирана из мировой финансовой системы. Президент Барак Обама унаследовал эти усилия и довел их до новых высот, реализовав глобальную стратегию, которая сократила экспорт нефти Ирану более чем наполовину и заблокировала более 100 миллиардов долларов доходов от энергоносителей на ограниченных банковских счетах за рубежом. Именно эти хитроумные санкции задушили экономику Ирана в 2012 году - первого года, когда Иран пережил рецессию с начала 1990-х годов, - и привели Тегеран за стол переговоров по ядерной программе.

Как пишет Politico, действия Конгресса могут обеспечить вес, необходимый для обеспечения соблюдения сложных режимов глобальных санкций. Администрация Обамы начала противодействовать санкциям Конгресса по иранской нефти в 2011 году, но позже заявила, что они необходимы для того, чтобы посадить Тегеран за стол переговоров. Теперь у администрации Байдена есть шанс сделать все правильно с самого начала.

Напомним, что ранее США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Ранее стало известно, что санкции против России, которые ввели США и ряд стран в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, уже имеют мощный эффект.

В конце июня Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота.