Залужный провел разговор с главой комитета начальников штабов США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли итоги встречи в формате Рамштайн, сообщает Новое время.

"Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Предметно обсудили результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн" , — сообщил Залужный в Telegram.

Главнокомандующий поблагодарил страны-партнеры за последовательную поддержку Украины и военную помощь, благодаря которой ВСУ успешно противостоят российской агрессии, а генералу Милли — за лидерство в этом сверхважном деле.

Залужный отметил, что ситуации на фронте остается сложной, но контролируемой.

"Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны" , — отметил он.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.