Глава облсовета: оккупанты обстреляли Криворожский район из РСЗО
Российские оккупанты в четверг, 13 октября, обстреляли Криворожский район из РСЗО, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.
"После обеда оккупанты ударили по Криворожскому району: Апостоловскую громаду обстреляли из РСЗО, есть повреждения зданий", — написал он.
Лукашук отметил, что люди в результате обстрелов не пострадали. По его данным, во всех других районах области день прошел без обстрелов.
Также глава облсовета сообщил, что спасатели Днепропетровской области продолжают работу по разминированию территорий и за 13 октября были уничтожены 25 боеприпасов в Днепропетровской области и еще 67 — в Херсонской области.
"Война окончится нашей Победой. Благодаря ВСУ, президенту и каждому, кто сегодня присоединился к борьбе", — пишет он.