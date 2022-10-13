Глава облсовета: оккупанты обстреляли Криворожский район из РСЗО

Российские оккупанты в четверг, 13 октября, обстреляли Криворожский район из РСЗО, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

"После обеда оккупанты ударили по Криворожскому району: Апостоловскую громаду обстреляли из РСЗО, есть повреждения зданий" , — написал он.

Лукашук отметил, что люди в результате обстрелов не пострадали. По его данным, во всех других районах области день прошел без обстрелов.

Также глава облсовета сообщил, что спасатели Днепропетровской области продолжают работу по разминированию территорий и за 13 октября были уничтожены 25 боеприпасов в Днепропетровской области и еще 67 — в Херсонской области.