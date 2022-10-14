CNN: SpaceX просит Пентагон платить за Starlink в Украине

Компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. ﻿Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Европейская правда.

Напомним, терминалы спутниковой связи Starlink с начала полномасштабной войны были жизненно важным элементом для связи украинских военных. В Украине их уже около 20 тысяч. Все терминалы были оплачены США, а не предоставлялись компанией Украине за свой счет, но SpaceX обеспечивала льготное обслуживание. Илон Маск на прошлой неделе писал, что помощь "стоила SpaceX 80 млн долларов и до конца года превысит 100 млн".

В полученном CNN документе говорится, что SpaceX "в прошлом месяце" - очевидно, в сентябре, направила в Пентагон письмо с предупреждением, что не может в дальнейшем так же финансировать работу Starlink для Украины, и просит Пентагон забрать на себя финансирование терминалов. В компании утверждают, что расходы обслуживания до конца года могут превысить 120 млн долларов, а еще через год - приблизиться к 400 млн, и SpaceX не готова бессрочно финансировать работу терминалов для Украины.

Среди документов, которые SpaceX присылала Пентагону и о которых известно CNN - также просьба, о которой ранее не сообщалось, направленная главнокомандующим Валерием Залужным Илону Маску в июле, в которой он просил о еще почти 8 тысячах терминалов Starlink. Как отмечает CNN, это приоткрывает информацию о масштабах помощи, которую получала Украина.

Напомним, недавно Илон Маск спровоцировал волну возмущения твитами с предложениями завершить войну в Украине территориальными уступками РФ и её отказом от НАТО, чтобы предотвратить ядерную эскалацию. Скандал совпал по времени с сообщениями о неожиданных масштабных перебоях с работой Starlink во время украинского контрнаступления на юге в конце сентября. Похоже, речь шла о ранее оккупированных территориях, куда украинские военные заходили во время боев, и возможно, что это было связано с предохранителями от нецелевого использования Starlink российскими силами.

В СМИ появилась информация о том, что якобы Маск имел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед своими скандальными твитами с "мирным планом", однако Маск это отрицает.

После одного из последних твитов министра цифровой трансформации Михаила Федорова о том, что Starlink жизненно необходимы для украинской инфраструктуры, Маск ответил ему словами "Пожалуйста. Рад поддерживать Украину".