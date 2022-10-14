Беларусь ввела режим "контртеррористической операции"
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна ввели режим "контртеррористической операции", сообщает Новое время.
Глава ведомства заявил, что со стороны соседних стран "планируются провокации".
"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", — сказал он Известиям.
Также, по данным белорусских СМИ, Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.
Скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.