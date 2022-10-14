Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов и 17 БПЛА

По данным Генштаба﻿, за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 500 захватчиков и 17 БПЛА, общие потери оккупантов достигли 64 300 человек.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 64 300 (+500) человек ликвидировано,

танков – 2 521 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 5 172 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1 566 (+107) ед,

РСЗО - 362 (+5) ед,

средств ПВО - 186 (+3) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 240 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1199 (+17),

крылатых ракет - 316 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,

специальной техники - 142 (+2).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.