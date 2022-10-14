Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов и 17 БПЛА
По данным Генштаба, за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 500 захватчиков и 17 БПЛА, общие потери оккупантов достигли 64 300 человек.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 64 300 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 2 521 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 5 172 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1 566 (+107) ед,
- РСЗО - 362 (+5) ед,
- средств ПВО - 186 (+3) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 240 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1199 (+17),
- крылатых ракет - 316 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,
- специальной техники - 142 (+2).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.