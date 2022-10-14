Зеленский и Залужный поздравили защитников и защитниц Украины

Президент Владимир Зеленский опубликовал﻿ видеопоздравление ко Дню защитников и защитниц и назвал украинских воинов абсолютными героями.

"Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы" , - заявил президент.

Защитников и защитниц также поздравил﻿ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что украинцы выдержали мощный удар зимой 2022 года, похоронили миф о непобедимости российской армии, а теперь возвращают свое, и ничто их не остановит.

"В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии.