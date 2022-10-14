FT: Украина может освободить Херсон на следующей неделе

Западные военные чиновники допускают, что Украина может освободить Херсон от российских захватчиков уже на следующей неделе. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Украинская правда.

"Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, признало тогда Министерство обороны России, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.

Украинское оперативное командование "Юг" в четверг заявило, что освободило еще пять населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля и уничтожило российский командно-контрольный центр и две буксируемые гаубицы.

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе" , - утверждают в FT.

Издание не указывает, на какие источники и чьи оценки опирается.

По мнению FT, заявления ставленника Кремля Владимира Сальдо и его пособника Кирилла Стремоусова о необходимости эвакуации семей с Херсонщины свидетельствуют о шаткости ситуации.

Издание также цитирует Станислава Белковского – бывшего кремлевского эксперта, который стал критиком Владимира Путина. Он написал в Telegram, что Россия "готовится к решающей битве" за Херсон.