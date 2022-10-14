Маск подтвердил отказ финансировать старлинки в Украине
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине, сообщает Украинская правда.
"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно *и* отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", - заявил миллиардер.
Маск также добавил, что Starlink все еще теряет деньги. Он добавил, что безумно тяжело для спутников связи на низкой орбите избежать банкротства. По словам Маска, такой была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше.