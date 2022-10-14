Украинцы назвали 100 величайших деятелей всех времен

Среди величайших украинцев всех времен этого года граждане, кроме неизменного лидера Тараса Шевченко, отнесли к первой пятерке величайших президента Владимира Зеленского (29,8%), писательницу Лесю Украинку (19,6%), гетмана Богдана Хмельницкого (17,3%) ) и главу ОУН Степана Бандеру (12,8%), сообщает Зеркало недели.

Согласно данным опроса сроциологической группы «Рейтинг», также в десятку «Народного ТОПа» украинцы засчитывают Михаила Грушевского (11,6%), Ивана Франко (10,1%), Ивана Мазепу (8,8%), Вячеслава Чорновила. (8,7%) и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (7,7%).

За последние десять лет значимость Тараса Шевченко для общества несколько возросла. Также поднялась популярность Степана Бандеры и Михаила Грушевского, а вот «значимость» Богдана Хмельницкого и Леси Украинки снизилась.

Опрос был проведен социологическим центром Разумкова среди 1000 респондентов 8-9 октября на всей территории Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%