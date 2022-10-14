CNN: Пентагон разозлен требованиями Маска платить за Starlink

В Минобороны США удивлены жалобами SpaceX на убытки, потому что за большинство терминалов для украинской армии компания получила деньги. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Зеркало недели.

С момента их прибытия в Украину прошлой весной терминалы спутникового интернета Starlink, выпускаемые компанией SpaceX Илона Маска, стали важным ресурсом для украинской армии, который помог вести бой и поддерживать связь даже в условиях, когда война с Россией уничтожила обычные интернет-сети и инфраструктуру мобильного покрытия.

К этому времени Украина получила около 20 тысяч терминалов Starkink. Маск написал в Twitter, что их работа обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов, но к концу года эта сумма перевалит за 100 миллионов. Но этой щедрости скоро может прийти конец. Компания SpaceX предупредила Пентагон, что она может прекратить финансирование услуг в Украине, если американская армия не согласится тратить на это свои десятки миллионов долларов в месяц.

Оказавшиеся в распоряжении CNN документы свидетельствуют, что в прошлом месяце SpaceX отправил письмо в Пентагон, в котором говорится, что компания больше не может продолжать финансировать услуги, как раньше. Компания также попросила Минобороны США взять на себя расходы украинского правительства и армии, связанные со Starlink. В SpaceX утверждают, что это будет стоить больше 120 миллионов долларов до конца года, а в последующие 12 месяцев за спутниковый интернет придется заплатить 400 миллионов.

«Мы не в состоянии и дальше жертвовать терминалы Украине или финансировать работу тех терминалов, которые уже есть, в течение неопределенного периода» , - написал директор SpaceX по государственным продажам в письме к Пентагону, которое было отправлено в сентябре.

Среди документов, которые SpaceX отправил американскому Минобороны и оказавшихся в распоряжении CNN, есть ранее неизвестный запрос к Маску от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с просьбой предоставить почти 8 тысяч терминалов Starlink. В отдельном сопроводительном письме Пентагону внешний консультант, работающий на SpaceX, написал: «SpaceX стал перед чрезвычайно сложным вопросом. Я не думаю, что у компании есть финансовая возможность предоставить дополнительные терминалы или услуги, как просил генерал Залужный».

Сообщение о перебоях в работе

Письма появились на фоне последних сообщений о перебоях в работе Starlink как раз в то время, когда армия Украины пытается освободить оккупированные Россией регионы на востоке и юге страны. Источники сообщили, что неожиданно 30 сентября терминалы по всему фронту перестали работать.

«Это повлияло на все усилия украинцев продвинуться дальше тогдашней линии фронта. Starlink – это главный способ коммуникации для подразделений на поле боя» , – сказал CNN неназванный собеседник, проинформированный о деталях ситуации.

Другой источник рассказал американским журналистам, что украинские военные не были предупреждены о перебоях. И теперь, когда армия Украины освобождает новые регионы, ей следует подавать запрос об активировании работы Starlink на этой территории.

Издание Financial Times первым сообщило о перебоях в работе системы, что привело к «катастрофической» потере связи. Маск не отрицал это, но написал в Twitter, что информация, связанная с полем битвы, засекречена. Сообщение SpaceX о том, что компания больше не будет финансировать услуги Starlink для украинской армии, появилось также на фоне беспокойства в Украине по поводу лояльности Маска. Недавно миллиардер опубликовал свой сомнительный мирный план, согласно которому Украина должна была бы отказаться от Крыма, а также Донецкой и Луганской областей в пользу России.

Когда президент Владимир Зеленский задал вопрос, на чьей стороне Маск, американский миллиардер ответил, что он «очень поддерживает Украину», но боится «массивной эскалации». В прошлом месяце в приватном разговоре Маск также сказал, что Украина не хочет мирных переговоров сейчас, но если она согласится на условия, описанные в его плане, то «Россия примет их».

«Украина знает, что ее правительство и усилия во время войны зависят от Starlink. Решение сохранить работу Starlink или нет полностью в руках одного человека. Это Илон Маск. Его не выбирали, никто не решал, давать ли ему такую власть. Она у него есть благодаря технологии и компании, которые он построил» , – сказал неназванный собеседник CNN, которому известны детали переговоров.

Во вторник Маск опроверг сообщение о том, что он разговаривал напрямую с Путиным об Украине. В среду украинский министр написал в Twitter, что Starlink очень важен для украинской инфраструктуры. На это Маск ответил: «Пожалуйста! Рад поддерживать Украину».

«Наглость казаться героем»

После более чем семи месяцев войны влияние Starlink в Украине трудно переоценить. Правительство в Киеве, украинская армия, а также неправительственные организации и простые украинцы полагаются на компактные и легкие в использовании терминалы, созданные SpaceX. Их используют не только для электронных сообщений и обеспечения голосовой связи, но и для управления беспилотниками и отправки видео с них для корректировки артиллерийского огня. Журналисты CNN видели эти терминалы на многих украинских базах.

«Starlink абсолютно важны, потому что россияне бьют по украинской коммуникационной инфраструктуре. Без этих терминалов украинцы будут действовать вслепую во многих случаях» , – сказал соучредитель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Алперович.

Маск получил широкую признательность и похвалу за то, что откликнулся на просьбу предоставить услуги Starlink Украине в начале войны. Но, как свидетельствуют письма, отправленные SpaceX Пентагону, большинство из 20 тысяч терминалов, полученных украинской армией, были частично или полностью профинансированы правительством США, Великобритании или Польши.

Требование SpaceX, чтобы армия США теперь оплатила счета для продления услуг для Украины, разозлило «верхушку» в Пентагоне. Один высокопоставленный чиновник в американском Минобороны сказал CNN, что компания Маска «имеет наглость выставлять себя героем», в то время как другие платят большие счета, перечисляя десятки миллионов долларов ежемесячно.

Согласно цифрам, присланным SpaceX Пентагону, 85% из 20 тысяч терминалов, которые получила Украина, были оплачены или частично оплачены странами, такими как США и Польша, или другими организациями. Также поклонники Украины оплатили около 30% счета за услуги связи через Starlink. В SpaceX говорят, что месяц пользования спутниковым интернетом стоит 4,5 тысячи долларов за один терминал при условии использования максимального пакета услуг.

В июле генерал Залужный в письме к Маску хвалил Starlink как «исключительно полезную» систему и заметил, что около 4 тысяч терминалов используют украинские военные. Однако примерно 500 терминалов ежемесячно уничтожаются в боях, - заметил Залужный, прежде чем попросить о дополнительных 6200 терминалах для армии Украины и разведки. Также он просил о поставке 500 терминалов Starlink каждый месяц, чтобы восполнить потери. SpaceX ответил тем, что посоветовал Залужному обратиться со своим запросом в Минобороны США.

8 сентября директор SpaceX по правительственным продажам написал письмо Пентагону, в котором указал, что цена становится слишком высокой и приближается к 100 миллионам долларов. Он попросил Минобороны США взять на себя новый украинский запрос о терминалах, а также расходы на услуги связи. Все это вместе к концу 2022 года будет стоить 124 миллиона долларов. А за весь год расходы составят 380 миллионов долларов.

Разделить расходы

В начале войны USAID оказывал финансовую поддержку отправке терминалов Starlink в Украину. Washington Post сообщал, что правительственная организация потратила около 3 миллионов долларов на оборудование и услуги для украинской стороны. Новые документы свидетельствуют, что самое большое количество терминалов для Украины купила Польша, которая заплатила за почти 9 тысяч систем. США обеспечили еще 1700 терминалов. Также за Starlink для Украины платили Великобритания, неправительственные организации, а также люди, участвовавшие в сборе денег.

Однако значительно дороже обходится именно интернет-соединение. SpaceX утверждает, что заплатил почти за 70% услуг, предоставленных Украине. В компании говорят, что обеспечивали самый лучший уровень связи, который стоит 4,5 тысяч долларов в месяц, хотя большинство терминалов Украины зарегистрировались с самым дешевым пакетом услуг стоимостью 500 долларов в месяц.

Сами терминалы стоят 1500 и 2500 долларов, в зависимости от модели, говорится в документах. Но потребительские модели Starlink, указанные на официальном сайте, значительно дешевле, а услуги в Украине стоят всего 60 долларов в месяц. А это всего 1,3% от той цены, которую SpaceX требует от Пентагона.