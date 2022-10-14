Кабмин планирует увеличить военные расходы на 387 млрд: как распределят средства

Кабинет министров предлагает увеличить военные расходы в государственном бюджете на 2022 год на 387 миллиардов гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

Соответствующий законопроект №8126 депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде 14 октября.

"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны" , – отмечает нардеп.

Отмечается, что покрывать эти расходы планируется из внутренних заимствований, в том числе "печати" гривны.

Планируется увеличить финансирование следующих направлений:

Минобороны – 365,2 млрд грн;

МВД – на 12,9 млрд грн;

СБУ – на 3,7 млрд грн;

ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;

УГО – на 600 млн грн;

Служба внешней разведки – 45 млн. грн.

Напоминаем:

В августе кассовые расходы на содержание военнослужащих по сравнению с июлем выросли на 41,6% или с 62 миллиарда гривен до 87,8 миллиарда гривен.