Кабмин планирует увеличить военные расходы на 387 млрд: как распределят средства
Кабинет министров предлагает увеличить военные расходы в государственном бюджете на 2022 год на 387 миллиардов гривен, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.
Соответствующий законопроект №8126 депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде 14 октября.
"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны", – отмечает нардеп.
Отмечается, что покрывать эти расходы планируется из внутренних заимствований, в том числе "печати" гривны.
Планируется увеличить финансирование следующих направлений:
- Минобороны – 365,2 млрд грн;
- МВД – на 12,9 млрд грн;
- СБУ – на 3,7 млрд грн;
- ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;
- Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;
- УГО – на 600 млн грн;
- Служба внешней разведки – 45 млн. грн.
Напоминаем:
В августе кассовые расходы на содержание военнослужащих по сравнению с июлем выросли на 41,6% или с 62 миллиарда гривен до 87,8 миллиарда гривен.