Резников сообщил, что первые NASAMS Украина получит уже в октябре

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что несколько первых установок зенитно-ракетного комплекса NASAMS США поставят Украине уже в этом месяце, сообщает Украинская правда.

Об этом Резников рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS: первых нескольких установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце".

Также, по его словам, в октябре Украина получит из Германии систему ПВО IRIS-II.

Кроме того, украинские защитники уже завершают обучение на нем.

Что касается амуниции для украинской армии, то Резников отметил, что сейчас зимняя форма уже поставляется военнослужащим.

"У нас нет никаких проблем ни с выплатами, ни с амуницией, ни, тем более, с зимней формой. Это надуманные вопросы. Мы обеспечили большое количество заказов (...) На сегодняшний день зимняя форма уже развозится командованием сил логистики, которому Министерство обороны по контракту привезло соответствующее количество - это сотни тысяч комплектов. Они уже раздаются, в первую очередь, на линии соприкосновения, а дальше будут передаваться в тыловые части. Никаких оснований переживать и нервничать, что кому-то не хватит нет".

11 октября координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем NASAMS.