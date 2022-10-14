Путин заявил, что мобилизация в РФ завершится в течение двух недель
Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится в ближайшие недели: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян, сообщает Украинская правда.
Об этом Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Астане (Казахстан) 14 октября.
"Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены".
При этом президент России заявил, что Минобороны вначале предполагало якобы меньшую цифру – не 300 тысяч человек – собрать путем "частичной мобилизации".
По словам Путина, частичная мобилизация в РФ завершается, а всеобщая мобилизация не планируется.
"Ничего дополнительно не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я что-то не вижу необходимости", – заявил он.
Путин также заявил, что "бестолковщина" с мобилизацией связана со старыми формами учета. Информационная база уже обновляется, сказал он.