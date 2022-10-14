Путин уверяет, что не планировал уничтожать Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что у него не было намерений уничтожить Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит пресс-конференция Путина

"Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно".

Так Путин ответил на вопрос, сможет ли в будущем существовать Украина как независимое государство. Также он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в Крым, поэтому российским войскам "пришлось зайти и открыть воду в Крым".

В Кремле неоднократно заявляют, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, каковы именно эти цели.