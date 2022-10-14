Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных россиян уже воюют в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных оккупантов уже находятся на территории Украины и "выполняют боевые задачи", сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Путин на пресс-конференции в Астане (Казахстан) 14 октября.

"Мобилизовано 222 тысяч из запланированных 300 тыс., 33 тыс. мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тыс. уже выполняют боевые задачи".

По его словам, нет ничего удивительного в том, что в России уже пришли похоронки семьям первых мобилизованных, через 3 недели после объявления Путиным мобилизации.

Он заявил, что первичная подготовка мобилизованных оккупантов длится 5-10 дней, далее в воинских частях - 5-15 дней, а дальше - войска, которые воюют в Украине, поэтому в информации о смертях мобилизованных россиян в Украине нет ничего удивительного.

Диктатор объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения составляет 1,1 тысячи километров и "охранять ее только контрактниками невозможно".

Российский диктатор сказал, что не жалеет из-за нападения на Украину. Путин также заявил, что якобы РФ не угрожает украинской государственности.