Литва отправила в Украину отремонтированные самоходные установки PzH2000

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пятницу сообщил, что отремонтированные в его стране немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже возвращаются в Украину, сообщает Европейская правда.

"PzH2000, отремонтированные в Литве, возвращаются на поле боя в Украине. Успехов!" - написал Анушаускас в Twitter.

PzH2000 repaired in Lithuania ???????? are being returned to the battlefield in Ukraine ????????. Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 14, 2022

В сентябре стало известно, что Литва поможет Украине отремонтировать гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые были переданы Германией в рамках помощи для противодействия российской военной агрессии.

Напомним, Германия еще в июне начала передавать Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, а недавно объявила о передаче дополнительных единиц этой техники.

Они считаются одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.