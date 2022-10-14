Мэр Мелитополя: россияне планируют вывезти украинских детей в Крым и Россию

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что войска РФ на временно оккупированных территориях планируют вывезти украинских детей в захваченный Крым и Россию, сообщает Новое время.

"Гауляйтеры Мелитополя и других временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей собираются вывезти наших детей в Крым и Россию. Так, херсонские приспешники России уже официально попросили у своего кремлевского начальства организовать выезд и дальнейшее обучение детей в русских школах" , — написал он в Telegram.

Федоров добавил, что в самом украинском Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений.

"Какая судьба ждет наших детей неизвестно. Одно могу сказать точно — рашисты привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды" , — пишет он.

Мэр Мелитополя призвал родителей защитить своих детей и уезжать из оккупации.

Ранее Генштаба сообщал, что с начала октября из Херсона россияне вывезли около 170 детей.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно депортировали более 1,6 млн украинцев, которые «рассеяны» по территории России и ее отдаленных регионах.

В конце августа в РФ заявили об «усыновлении» тысячи детей, депортированных из Мариуполя. МИД Украины подчеркнули, что страна-агрессор нарушает Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка и должна вернуть детей родителям.