Генштаб: в Херсоне оккупанты украли плавсредства, чтобы переплыть Днепр

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты изъяли из речного порта 13 из 15 плавсредств для перевозки личного состава и техники через реку Днепр, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

"Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр".

В Генштабе также сообщили, что оккупационные власти Крыма издали приказ, в котором определили порядок "эвакуации" музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию РФ) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков.

Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

В общем, за текущие сутки, оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, осуществили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Руководство Беларуси продолжает оказывать помощь России для осуществления военной агрессии на территории Украины. Так, по имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым.

Также противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огирцево, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огирцево, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка; на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Першотравневое, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполовка, Терны, Заречное, Торское;

направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Першотравневое, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполовка, Терны, Заречное, Торское; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григорьевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григорьевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград; на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.

направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Времевка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

и направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Времевка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение значительного количества личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 - ранеными. Также уничтожено 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, украинские воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которая транспортировалась железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла тринадцать ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов.