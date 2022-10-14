Подоляк уверяет, что Украина найдет решение насчет работы Starlink
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом Подоляк сообщил в Twitter.
"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии.
Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу.
Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь".
Предыстория:
- Ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.
- По данным CNN, на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в Твиттере, что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".
- Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.