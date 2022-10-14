Подоляк уверяет, что Украина найдет решение насчет работы Starlink

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии.

Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу.

Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь".

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