ОВА: россияне атаковали Харьков пятью ракетами из Белгорода
Оккупанты днем 14 октября выпустили по Харькову пять ракет с территории России, сообщает Деловая столица.
Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили 5 ракет. По предварительной информации медиков, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, на месте работают профильные службы и документируют преступления захватчиков.