ОВА: россияне атаковали Харьков пятью ракетами из Белгорода

Оккупанты днем 14 октября выпустили по Харькову пять ракет с территории России, сообщает Деловая столица.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили 5 ракет. По предварительной информации медиков, пострадавших нет" , — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, на месте работают профильные службы и документируют преступления захватчиков.