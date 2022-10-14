Воздушные силы: немецкая IRIS-T работает на южном направлении

Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает на южном направлении, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Новое время.

"IRIS-T — это комплект, которого в мире еще нет. Германия отправляет его первым в Украину. И эта система уже работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении. Ожидаем остальные такие системы" , — сообщил Игнат в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что IRIS-T не дальнобойная, но очень перспективная система. Она может работать в одном информационном поле с другими такими системами — как NASAMS или Patriot.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина получит от США первые установки NASAMS уже в текущем месяце.