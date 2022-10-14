В Лимане завершилась эксгумация тел по массовому захоронению украинских военных

В освобожденном Лимане Донецкой области следователи завершили эксгумацию тел по массовому захоронению украинских военных. Из братской могилы достали тела 34 украинских защитников, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

В настоящее время ведутся работы в другом месте, где похоронены более 120 гражданских. В сутки следователи поднимают и обследуют около десяти тел.

Полицейские установили 35 захоронений на деоккупированных территориях. За сутки полиция получила информацию о еще четырех местах захоронения.

11 октября в Донецкой области на территории деоккупированного Святогорска и Лимана эксгумировали 78 тел, среди которых есть дети.