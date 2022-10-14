В Белгороде загорелась подстанция после серии мощных взрывов

В пятницу вечером, 14 октября, в российском Белгороде произошел пожар на подстанции после того, как над город слышали звуки мощных взрывов. Предварительно, горит ТЭЦ Луч, сообщает Новое время.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав кадры с места инцидента.

Также сообщается, что в результате взрыва часть местного населения осталась без света.

Как отмечается, пожар зафиксировали на Харьковской горе — районе, расположенном в южной части Белгорода.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже заявил, что после обстрела загорелась подстанция. Он также добавил, что уже выехал на место.

14 октября днем российский губернатор заявил, что в результате взрывов в поселке Октябрьский под Белгородом погибли три сотрудника Росгвардии, еще более 10 были ранены.

Гладков до этого неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории РФ.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей земли.