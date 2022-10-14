Кабмин прекратил действие соглашения с РФ о реэкспорте товаров

Кабмин прекратил действие соглашения с РФ о реэкспорте товаров
Фото: Wikipedia

Кабмин прекратил действие протокола между правительствами Украины и РФ по реализации соглашения о реэкспорте товаров, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Такое решение было принято на заседании правительства 14 октября.

"Прекращено действие Протокола между Правительством Украины и Правительством РФ по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт от 15 апреля 1994 года в двусторонних отношениях между Украиной и РФ", - написал Мельничук.

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