Кабмин прекратил действие соглашения с РФ о реэкспорте товаров

Кабмин прекратил действие протокола между правительствами Украины и РФ по реализации соглашения о реэкспорте товаров, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Такое решение было принято на заседании правительства 14 октября.