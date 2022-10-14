СМИ: Лукашенко за неделю передал Путину более полусотни танков

За последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, 14 октября в Могилевской области Беларуси замечено движение не менее 22 танков Т-72А, которые направлялись в сторону города Орша, расположенного у границы с РФ.

"Режим Лукашенко передал РФ еще минимум 22 танка. Не исключено, что количество танков, которые вывезли на этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал РФ уже не менее 67 танков Т-72А и не менее 28 грузовиков "Урал"".

"Беларускі Гаюн" отмечает, что, вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области и перевозилась на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Предыдущие эшелоны, как утверждает мониторинговая группа, были направлены на железнодорожные станции в Ростовской области и далее на Донбасс.