Зеленский о недавних атаках РФ: 15 объектов восстановлено полностью

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение президента.

"В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений.

15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные".

В то же время, президент призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

"Это также элемент защиты нашего государства" , - сказал он.

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