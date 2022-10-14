Взрыв на шахте в Турции: количество жертв возросло более чем в 10 раз

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 25 человек. В то же время пострадали 11, из которых 4 находятся в реанимации, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи.

"К сожалению, количество жертв в Бартине достигло 25 человек. Есть 11 пострадавших, которые находятся на лечении" , - отметил чиновник.

Коджа указал, что 4 из раненых находятся в реанимации, из них 1 – в тяжелом состоянии.

По его словам, ранее пострадавших самолетами скорой помощи доставили в ожоговые центры Анкары и Стамбула.

Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/0WLLgsXGGk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022

Напомним, вечером 14 октября было известно, что жертвами взрыва на шахте в Турции стали 2 человека. Местные журналисты предполагали, что причиной инцидента стал часто накапливающийся в угольных шахтах метан.