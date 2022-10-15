Генштаб: смертность среди российских тяжело раненых превышает 50%

Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 15 октября.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых.

Так, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых.

В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.