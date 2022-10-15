Блинкен: США выделили новый пакет вооружения Украине на $725 млн
В связи с жестокими ракетными атаками России против мирных жителей по всей Украине Соединенные Штаты выделили дополнительную военную помощь Украине на $725 млн, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, я авторизую наше двадцать третье изъятие оружия и оборудования США для Украины, начиная с августа 2021 года", - заявил Энтони Блинкен.
Как уточнили в Пентагоне, на этот раз в пакет вошли в основном необходимые боеприпасы, ракеты HARM, бронемашины Humvee. В частности, в перечень входят:
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 5 тысяч 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
- 5 тысяч противотанковых орудий;
- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- Более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
- Стрелковое оружие и более 2 млн патронов к стрелковому оружию;
- Медицинские средства.
Это объявление произошло после встречи министра обороны США Ллойда Остина с министрами обороны почти 50 стран в рамках Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе на этой неделе, на которой лидеры обязались оказать дополнительную помощь Украине в сфере безопасности.
Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла более 18,3 млрд долларов с начала работы администрации Байдена.
В Белом доме также заверили, что работают над ускоренными поставками в Украину систем противовоздушной обороны NASAMS. По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, несколько первых установок NASAMS США поставят Украине уже в этом месяце.