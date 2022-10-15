Укрэнерго: в результате удар РФ по Киевской области поврежден энергообъект

В результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области подвергся тяжелым разрушениям. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона" , – говорится в сообщении.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможном применении графиков аварийных отключений, нужно следить за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения).

Жителей просят экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов.