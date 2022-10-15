Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь на 400 миллионов долларов

Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь в 400 миллионов долларов, пишет саудовское государственное информагентство SPA, сообщает Новое время.

Наследный принц Мухаммед бин Салман в пятницу, 14 октября, разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Саудовский принц выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия и поддерживать все, что будет способствовать деэскалации.

Президент Зеленский в Twitter также сообщил некоторые подробности разговора с бин Салманом. В частности, в ходе разговора стороны согласились взаимодействовать в освобождении украинских военнопленных.

Зеленский также поблагодарил саудовского принца за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей незаконные попытки аннексии территорий Украины, временно захваченных РФ.

"Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине" , - добавил Зеленский.

В сентябре при посредничестве Мухаммеда бин Салмана произошел самый резонансный обмен пленными за все время войны России против Украины. 215 украинцев, в том числе командиры и бойцы полка Азов, защищавшие Мариуполь, были обменены на «кума Путина» Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Кроме украинских военных, были освобождены десять иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Среди них были и незаконно осуждены террористической группировкой «ДНР» к смертной казни. Все освобожденные иностранные защитники Украины прибыли в Саудовскую Аравию.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии уже говорил Зеленскому, что Эр-Рияд готов быть посредником в войне.