Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 64 700 (+400) человек ликвидировано
- танков - 2524 (+3).
- боевых бронированных машин - 5179 (+7).
- артиллерийских систем - 1582 (+16).
- РСЗО - 365 (+3).
- средств ПВО - 186 (+0).
- самолетов - 268 (+0).
- вертолетов - 242 (+2).
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1210 (+11).
- крылатых ракет - 316 (+0).
- кораблей/катеров - 16 (+0).
- автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7).
- специальной техники - 142 (+0).
Данные уточняются.