Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 64 700 (+400) человек ликвидировано

танков - 2524 (+3).

боевых бронированных машин - 5179 (+7).

артиллерийских систем - 1582 (+16).

РСЗО - 365 (+3).

средств ПВО - 186 (+0).

самолетов - 268 (+0).

вертолетов - 242 (+2).

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1210 (+11).

крылатых ракет - 316 (+0).

кораблей/катеров - 16 (+0).

автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7).

специальной техники - 142 (+0).

Данные уточняются.