Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 64 700 (+400) человек ликвидировано
  • танков - 2524 (+3).
  • боевых бронированных машин - 5179 (+7).
  • артиллерийских систем - 1582 (+16).
  • РСЗО - 365 (+3).
  • средств ПВО - 186 (+0).
  • самолетов - 268 (+0).
  • вертолетов - 242 (+2).
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1210 (+11).
  • крылатых ракет - 316 (+0).
  • кораблей/катеров - 16 (+0).
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7).
  • специальной техники - 142 (+0).

Данные уточняются.

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