Минфин США: в России заканчивается критически важная микроэлектроника для ВПК

Международные санкции создали дефицит в России необходимой для ее военно-промышленного комплекса микроэлектроники, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил 14 октября заместитель министра финансов США Уолли Адеемо на встрече стран, вводящих экономические ограничения в отношении России.

Адеемо отметил, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

"В России заканчивается микроэлектроника, которая критически важна для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что им не хватает иностранных компонентов. Двум крупнейшим отечественным производителям микроэлектроники в России пришлось временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий" , - сказал Адеемо.

Он добавил, что США продолжает действовать, поэтому Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США издает указания, в которых объясняется, что США могут налагать санкции на людей, компании или страны, которые снабжают боеприпасами Россию или поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Напомним, по данным правительственного отчета США, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия лишилась шести тысяч единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада.

Ранее в НАТО также отмечали, что санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности – испытывают трудности с производством сложного вооружения.