В Минагрополитики пояснили скачок цен на яйца

Проблема с подорожанием яиц связана, во-первых, с уничтожением птицефабрик (в частности, в Чернобаевке и Донецкой и Луганской областях), во-вторых, с нехваткой несущих кур и сокращением производства яиц, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении, которое сделал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

В то же время он заявил, что цены на яйца в ближайшее время "выровняются". По его словам, оснований для существенного удорожания подсолнечного масла, сахара и яиц нет. Напротив, в ноябре украинцы увидят "определенную стабилизацию продовольственных цен".

Что касается подсолнечного масла, то аграрии собрали 2,6 млн тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год 9,5 млн тонн. "Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 млн тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения понятны - война и погодные условия, замедлившие темпы сбора. Но для внутренних потребностей этого более чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и удорожании логистики, подорожании подсолнечного масла не должно быть", - сказал Дмитрасевич.