ВСУ: россияне перебрасывают на фронт зенитные установки 40-х годов

Российские войска начали переброску на фронт зенитных установок С-60, которые были разработаны в 40-х годах прошлого века, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, был разработан в середине 1940-х годов. Ранее этот комплекс в России находился на консервации. На вооружении оккупационной армии он стоял еще в начале 2000-х. С-60 стала первой советской зениткой, наведение которой выполнялось дистанционно.