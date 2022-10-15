В МИД РФ заявили о переоборудовании белорусских Су-25 под ядерное оружие

Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойного оснащения и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также о предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается" , - заявил российский дипломат.

Он обосновал такие действия возможным "продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах" , - сказал Воронцов.

В то же время он добавил, что сейчас "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды по белорусской территории".

Напомним, в конце августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на возможность появления ядерного оружия на самолетах, списанных 10 лет назад.